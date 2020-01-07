Парламент Ирана принял закон о признании террористами американских военных

Таким образом Тегеран отреагировал на недавнее убийство генерала Касема Сулеймани, которое осуществил Пентагон по приказу президента Дональда Трампа.

Иранский Меджлис сегодня расширил список лиц и организаций, признанных террористами – в него вошли вся армия США и Пентагон в целом. Законопроект поддержало абсолютное большинство депутатов – 228 человек против 10. По словам спикера парламента Али Лариджани, теперь в перечень террористов включены все «командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани». Заявление политика приводит РБК со ссылкой на агентство Mehr. При этом Иран признал США спонсором терроризма еще в прошлом году, но сегодня перечень был дополнен.

Между тем из Тегерана продолжают звучать угрозы в адрес Вашингтона. В интервью CNN глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал, что страна готов пропорциональный ответ на убийство генерала Сулеймани. Также он подчеркнул, что Иран, в отличие от президента Дональда Трампа, остается привержен закону. «Дни пребывания США в нашем регионе сочтены», — добавил Зариф.

Это не единственная мера, которую решил предпринять Тегеран после ракетной атаки в аэропорту Багдада, жертвой которой стал Сулеймани. В конце прошлой недели власти страны объявили о финальном этапе сокращения обязательств по ядерной сделке 2015 года. По национальному телевидению было объявлено, что Иран больше не будет следовать никаким ограничениям, установленным по соглашению с шестью странами-посредниками.

Ранее Трамп пообещал, что в случае какой-либо атаки на американцев Пентагон нанесет удары по 52 целям в Иране.

Американские войска на Ближнем Востоке, в частности зенитные ракетные комплексы Patriot, приведены в состояние повышенной боеготовности в связи с возможностью удара иранских беспилотников, — сообщила американская телекомпания CNN со ссылкой на американских официальных лиц. По данным разведки, под ударом могут оказаться американские объекты в Ираке, Кувейте, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Иордании.

Чем сильнее будет разворачиваться конфликт между США и Ираном, тем дороже будет нефть. Об этом Эху рассказал экономист Сергей Алексашенко. Между тем Алексашенко выразил надежду, что конфликт между странами закончится на этапе словесных угроз и экономическая обстановка станет более благоприятной.