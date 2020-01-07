Похороны иранского генерала Касема Сулеймани отложили; в давке погибли 50 человек, десятки пострадали.

Власти Ирана намеренно привлекли наибольшее общественное внимание к церемонии прощания с генералом Сулеймани. Об этом в эфире «Эха» рассказал корреспондент ТАСС в Тегеране Никита Смагин. Большинство иранцев, независимо от политических предпочтений, относятся к гибели Сулеймани с сочувствием или уважением, добавил Никита Смагин.

В минувшее воскресенье у посольства Ирана в Москве состоялась акция в память об убитом генерале Касеме Сулеймани. Ее провели иранские студенты, возложив у здания цветы. Посольство Ирана находится на Покровском бульваре в центре города. Ворота закрыты, есть ли кто-либо внутри, снаружи определить невозможно. Прохожих на улице не так много, но практически все, проходя мимо, обращают внимание на рукотворный мемориал Касему Сулеймани. У стен здания рядом с вывеской посольства десятки букетов — в основном красные розы и гвоздики. Из всех особенно выделяется пышный букет из белых роз на длинных ножках. Некоторые цветы уже подвяли, вероятно, их принесли сразу после того, как стало известно о гибели Сулеймани. Но большинство букетов свежие. По словам полицейского, следящего за безопасностью около посольства, почти все цветы принесли сюда до сегодняшнего дня. Полиция внимательно наблюдает за всеми, кто останавливается у посольства. На зарешеченном окне здания свечи и два портрета генерала Сулеймани в окружении цветов, на одном из них его годы жизни. Рядом рукописная записка — на обычном листе красным карандашом написано «Ты там, куда стремлюсь я». Усиления у здания посольства сегодня нет.