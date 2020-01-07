В Париже сегодня вспоминали жертв нападения на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo

В результате теракта погибли 12 человек.

Почтить память погибших коллег пришли те, кто пять лет назад находился в офисе еженедельника, и продолжает работать в Charlie. Среди них Лоран Суриссо, получивший тогда огнестрельное ранение в плечо, а после теракта возглавивший издание. Церемонию посетила мэр Парижа Анна Идальго, министр внутренних дел и бывший глава республики Франсуа Олланд, на президентский срок которого пришелся этот и другие теракты во Франции.

Участников церемонии было немного. Они принесли к зданию бывшей редакции цветы, выслушали имена 12 убитых журналистов, после минуты молчания прозвучал французский гимн. Похожая акция памяти возле магазина кошерных продуктов, где через два дня после теракта были застрелены четыре человека.

Редакцию журналистов атаковали братья Куаши вскоре после публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Двое исламистов открыли огонь по безоружным карикатуристам и журналистам, после чего застрелили на улице полицейского. Позже забаррикадировались в местной типографии, где были убиты спецназом. Их сообщник Амеди Кулибали тем временем взял заложников в кошерном магазине, где его также застрелили силовики. В пригороде французской столицы и автомобиле братьев Куаши нашли целый арсенал с автоматами, гранатометом и бутылками с зажигательной смесью.

11 января более четырех миллионов человек вышли по всей Франции под лозунгом «Я – Шарли» на акции против терроризма. Республиканский марш в Париже стал самым массовым, в нем среди прочих участвовали главы 50 государств.

Суд над предполагаемыми сообщниками террористов должен начаться в мае этого года. На скамье подсудимых окажутся 14 человек. Их обвиняют в финансировании терроризма, участии в запрещенных организациях и снабжении оружием.

Редакция «Шарли Эбдо» могла бы и сегодня опубликовать карикатуры на пророка Мухаммеда, однако реакция общества была бы другой, — уверен художник Рисс , нынешний главный редактор «Шарли Эбдо». Сегодня приходится признать, что террористы во многом достигли своей цели, — считает Ришар Малька, адвокат «Шарли Эбдо». По его словам, люди боятся свободы слова, хотя еще никогда она не была так юридически защищена.

В годовщину трагедии редакция «Шарли Эбдо» выпустила специальный номер, в котором рассказывает о новых видах цензуры. На обложке надпись «Новая цензура – новая диктатура».

Главный редактор издания пишет, что за время, прошедшее после теракта, который унес жизни 12 человек, «развитие социальных сетей способствовало распространению самых разных мнений – иногда весьма полезных, но также и мрачных, призывающих к бойкоту, осуждению и к личной ответственности за высказывание нетипичных, не соответствующих принятым нормам или попросту неуклюжих точек зрения». При этом «вчера, мы посылали к черту бога, армию, церковь, государство. Сегодня же нужно посылать (куда подальше) все тиранические общества, эгоистичные меньшинства, блогеров и блогерш, которые, подобно школьным учителям, бьют нам по пальцам. Сегодня политкорректность, принуждает нас к гендерному правописанию, советует избегать обидных для кого-то слов, предписывает нам есть это, а курить то. Конечно же, для нашего собственного блага». Больше всего журналистов, продолжает автор, «сегодня раздражают так называемые «новые цензоры», которые считают себя королями мира со смартфонами в руках. «Огни ада из прошлого, — подчеркивает автор редакционной статьи Шарли Эбдо, — уступили место твитам с доносами из дня сегодняшнего». Однако, «к счастью», — заключает редактор еженедельника, — соцсети дают нам «уникальную возможность» и «удовольствие» все это «высмеять», и «назвать дерьмом новых гуру форматированной мысли».

Большая часть номера редакция журнала отводит семьям погибших. Вдова знаменитого художника издания вспоминает, что журнал получал до 50 угроз расправы в день, и в этой связи, по ее мнению, совершено необъяснимо, почему власти, еще в конце ноября 2014-го сняли с редакции охрану.

Сегодня у Шарли Эбдо в три раза больше подписчиков, чем до теракта. При этом, ежегодно редакция тратит до полутора миллионов евро на обеспечение безопасности журналистов.

За пять лет после теракта существенно изменилось отношение людей к политике и религии: многие стали относиться к этим вещам гораздо серьезнее. Такое мнение в эфире «Эха» высказал руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников. Теракт стал одним из первых сигналов о том, что чувствительность людей к религиозным и политическим темам сильно возросла, считает Колесников.