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Эксклюзив Эха 17:34, 07 января 2020

Жириновский заявил, что эпизод с раздачей денег на Красной площади искажен и вырван из контекста

Владимир Жириновский заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что эпизод, где лидер ЛДПР общался с людьми на новогодней ярмарке на Красной площади и раздавал рублевые купюры, ряд СМИ исказили и вырвали из контекста.
«Мы 30 лет дарим какие-то подарки, допустим: одеколон, кепку, майку, книги наши, ручки, значки и прочее. Это наша связь с избирателями. Они хотят иметь что-то от нас, связанное с ЛДПР. Мороженое раздаем каждый год в парке «Сокольники» 30 тысяч пачек. И когда просят деньги. Около Госдумы, когда меня просят, я там боюсь давать, потому что толпа стоит каждый вечер, это не годится. А какие-то праздники где-то и кто-то подходит, как правило, пожилые люди, которым не хватает на лекарства, и мы нескольким даем эти деньги, и все они рады», — рассказал Жириновский. Он также отметил, что на протяжении всех новогодних праздников неоднократно посещал места публичных гуляний в столице, где люди всегда радуются и приветствуют «единственного депутата, который общается с народом», а «не сидит дома».

«Та информация (которая накануне появилась в СМИ), это вырвано из контекста. Вы придите и посмотрите: люди рады, они не отпускают меня, селфи делают обязательно. Посмотрите наш сайт, где 400 тысяч селфи. Я знаю, что это многих бесит, потому что с ними никто не хочет фотографироваться. Автографы берут у меня. Мы людей накормили, дали подарки — они довольны. Кто просил деньги, им дали деньги, потому что новогодние дни. Никто не выразил недовольства, все были довольны. Все говорят, что я единственный человек, который приходит к ним — действительно народный депутат», — отметил депутат.

Ранее в интернете была опубликована видеозапись, на которой Жириновский 5 января раздает людям по тысяче рублей, говоря при этом, что деньги предназначены «детям, инвалидам, сиротам, крепостным, холопам». По словам самого депутата, эти слова «давно имеют уже другой смысл», и «холоп» – это «безобидное слово». «Эти слова давно уже имеют другой смысл. Слово «хлопцы» от холопов произошло. Это безобидное слово. И означает это слово — бесправный человек. А таких у нас миллионы», — отметил Жириновский.



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