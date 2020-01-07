Владимир Путин обсудит с президентом Турции ситуацию в Сирии и Ливии. Завтра российский лидер с рабочим визитом посетит Стамбул, — сообщает пресс-служба Кремля. Он также должен принять участие в старте работы газопровода «Турецкий поток». Будущий визит станет уже 12 для Путина в качестве главы государства.