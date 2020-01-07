Российское посольство в Нигерии предпринимает меры по освобождению соотечественников, попавших в плен пиратам

Российское посольство в Нигерии принимает меры по освобождению соотечественников, попавших в плен пиратам. По информации, имеющейся у дипломатов, состояние членов экипажа судна Ambika удовлетворительное – передает РИА «Новости». Атака, произошедшая еще ночью 2 января, сопровождалась перестрелкой между нападавшими и охраной. В ходе инцидента четверо защитников судна погибли, еще двое были ранены. Среди попавших в плен помимо россиян оказался один гражданин Индии.
2020-01-07T17:31:00+03:00
2020-01-07T18:06:08+03:00
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17:31, 07 января 2020
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