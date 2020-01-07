Войска США на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боеготовности

Американские войска на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боеготовности в связи с возможным ударом иранских беспилотников. Как передает телеканал CNN со ссылкой на источники, все батареи зенитных комплексов Patriot и другие части, развернутые в регионе, ожидают нападения уже на протяжении последних нескольких дней.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону отомстить за смерть одного из военных лидеров страны. Сегодня похороны генерала пришлось отложить после того, как в давке на траурном шествии в его родном городе погибло 40 человек и более 200 пострадали.