В ВАДА пока не начали расследование о ситуации в международной федерации тяжелой атлетики

Всемирное антидопинговое агентство пока не начало расследование о ситуации в международной федерации тяжелой атлетики, где, по утверждению известного журналиста и допингоборца Хапйо Зеппельта, создана культура коррупции.

Не отреагировать на новый скандальный фильм телеканала АРД в ВАДА не могли, но формулировки заявления оказались весьма уклончивыми. Независимый отдел расследований агентства – говорится в заявлении – осведомлен об обвинениях и продолжает наводить справки о возможных нарушениях. Реакция на первый фильм Зеппельта о российской легкой атлетике в 2015 году была куда более определенной – была создана комиссия, и началось собственное расследование, о котором в данном случае пока ничего не говорится, хотя обвинения весьма серьезные. В фильме анонимный тренер из Молдавии на скрытую камеру рассказывает, как можно избежать процедуры допинг контроля, и кроме того сообщается, что из 450 медалистов крупных соревнований за последние 12 лет, половина вообще не проходила допинг-контроль, а руководство федерации и лично Президент Тамаш Аян покрывали их. Зеппельт уверяет, что все слова он может подтвердить документально.

Кроме того в фильме рассказывается о 23 миллионах долларов, которые были перечислены Федерации МОК и пропали из всех документов. Здесь авторами также предполагается коррупционная составляющая.