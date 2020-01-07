Дым от серии лесных пожаров в Австралии достиг берегов Южной Америки и закрыл небо над большей частью центрального и южного Чили.

Как рассказал Эху руководитель противопожарного проекта Greenpeace России Григорий Куксин, территория пожаров будет расти и дальше, несмотря на кратковременные дожди, которые начались в Сиднее. Куксин добавил, что, по данным Гринпис, только порядка 6-10 % случаев пожаров вызваны молнией, в остальном причиной становится человеческая деятельность. По мнению Куксина, этот факт в скором времени заставит пересмотреть законы об обращении с огнем на территории Австралии