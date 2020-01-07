Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Из аэропорта Владимир Путин направился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике, проехал по улицам Дамаска», — отметил пресс-секретарь. «В командном пункте Путина встретил президент Сирии Башар Асад», — сообщил Песков. «Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны», — цитирует ТАСС слова Пескова.
2020-01-07T17:02:00+03:00
2020-01-07T17:05:01+03:00
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17:02, 07 января 2020
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