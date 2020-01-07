Парламент Испании на повторном голосовании одобрил кандидатуру Педро Санчеса на пост премьера. Он стал главой правительства благодаря перевесу всего в два голоса: за лидера Социалистической рабочей партии проголосовали 167 депутатов, против – 165. В первом туре Санчесу не удалось заручиться поддержкой абсолютного большинства в парламенте, а во втором туре по закону достаточно было простого большинства.

Избрание премьера должно положить конец затянувшемуся политическому кризису. За последний год в Испании дважды проходили досрочные выборы, а правительство работало в статусе исполняющего обязанности.