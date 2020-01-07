Страховая компания «Согаз», по некоторым данным, занимается лечением раненых российских наёмников

Это происходит как минимум с 2016-ого года.

Сотрудники частных военных организаций, которые получили ранения в Сирии или в Ливии, приезжают лечиться в международный медцентр «Согаза» в Санкт-Петербурге, — сообщает агентство Reuters. В его расследовании сказано, что об этом рассказывали бойцы ЧВК Вагнер, их родственники, а также сотрудник самой клиники. При этом ни один из перечисленных людей не смог сказать, кто финансирует это лечение, а мать одного из пострадавших добавила, что её сын за услуги врачей не платил.

Reuters пишет, что «Согаз» — это та же самая компания, которая занимается страхованием сотрудников российской армии и Росгвардии. Агентство отмечает, что в разное время долей в этой организации владели предполагаемые племянники Владимира Путина Михаил Путин и Михаил Шеломов, а также предприниматель Юрий Ковальчук, которого президент публично называл своим другом.

На текущий момент ни один из фигурантов расследования эту информацию не комментировал, а генеральный директор медицинского центра Владислав Баранов посоветовал Reuters забыть о клиниках «Согаза».

Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что не имеют отношения к частным военным компаниям.