В Омске детям в новогодние подарки положили конфеты «Президент» с лицом Владимира Путина

В состав сладости входят водка и острый перец. Об этом пишет интернет-газета Znak.com. Производитель, компания «Джи Си Золотые конфеты» описывает свою продукцию следующим образом: «в трюфеле отражены определяющие черты главы государства: самообладание и харизматичность, выражены теплой нотой имбиря, и «беспристрастность, непредсказуемость и остроумие – в раскрывающейся остроте перца чили».