Россия выбыла из топ-50 так называемого индекса паспортов

Рейтинг ежеквартально публикует швейцарская консалтинговая компания Henley & Partners. Отмечается, что граждане нашей страны могут без предварительного оформления визы посетить 118 стран. Этот показатель позволил занять лишь 51 место в соответствующем списке. Как и в прошлом году во главе рейтинга Япония, граждане которой имеют право беспрепятственного въезда в 191 страну. В топ-5 списка также попали Сингапур, Германия, Южная Корея, Финляндия и Италия.