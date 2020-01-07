В Японии выдали ордер на арест жены бывшего главы Nissan

Кэрол Гон, которая, предположительно, вместе с мужем сбежала в Ливан, обвиняется в лжесвидетельствовании. Ранее она встречалась со знакомым своего супруга, отправившим деньги в местную инвестиционную фирму, но на допросе сказала, что не знает этого человека. Об этом сообщает агентство Kyodo News. Кроме того, сумма залога за Карлоса Гона в размере 14 миллионов долларов была конфискована и переведена в казну.

Гон, находившийся в Японии под следствием по делу о финансовых махинациях, в конце прошлого года сбежал в Ливан. Он сказал, что в Японии его ждет не справедливый суд, а политическое преследование.