Эстонский парламент не будет ратифицировать договор о границе с Россией

Об этом сказал спикер Хенн Пыллуаас, объяснивший, что такие действия аннулировали бы Тартуский мирный договор. Его слова приводит агентство ТАСС. Ранее он говорил, что Россия аннексировала примерно 5% эстонской территории и для подписания соглашения Москва должна их возвратить.

Тартуский мирный договор был заключен между РСФСР и Эстонией в 1920-ом году. Согласно документу, балтийской республике передавалась часть территории Псковской области и так называемой Ингерманландии, однако, после освобождения эстонской ССР от немцев, эти земли были возвращены России.