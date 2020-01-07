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16:30, 07 января 2020

США намерены построить в Ираке аэродром для бомбардировщиков В-52

Как утверждает телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на источники в местных силах безопасности, объект будет создан на основе уже существующей военной базы, где находятся американские подразделения. Пока же шесть бомбардировщиков были переброшены на остров в Тихом океане поближе к Ирану.

Обстановка на Ближнем востоке резко накалилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. На этом фоне парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск с территории страны, однако в ответ Дональд Трамп сказал, что американские силы не покинут Ирак пока Багдад не заплатит за базу, построенную там Соединенными Штатами.



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