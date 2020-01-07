Дым от серии лесных пожаров в Австралии достиг берегов Южной Америки и закрыл небо над большей частью центрального и южного Чили.

Между тем, как рассказала Эху Анна Козик из Сиднея, многие австралийцы добровольно едут тушить лесные пожары. Козик также заметила, в местных СМИ сообщается о 25 погибших в результате пожара, также говорится о 500 миллионах пострадавших и погибших животных и более 1000 сгоревших домах