Следственный комитет завёл уголовное дело после пожара в Раменском городском округе

Там погибли восемь человек.

Дело открыли по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, она предполагает до двух лет лишения свободы. Кого именно сейчас считают подозреваемыми, в сообщении следственного комитета не уточняется.

Пожар начался около пяти утра в деревне Малышево. На территории тепличного комплекса, где выращивают тюльпаны, загорелись бытовки. Известно только об одном выжившем, сейчас он находится в больнице. По данным ТАСС, все восемь погибших были гражданами Вьетнама, а источник в правоохранительных органах сказал агентству, что в России они работали нелегально.

Следователи уже установили причину произошедшего. По предварительным данным возгорание началось из-за короткого замыкания в электрической сети. Пожар продолжался несколько часов, его площадь составляла примерно двести сорок метров. Спасатели уже справились с огнем и сейчас они занимаются разборкой железных конструкций.

Имя владельца тепличного комплекса еще не объявили. Источник ТАСС утверждает, что земельный участок принадлежит гражданину Азербайджана.