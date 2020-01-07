Около 40 человек погибли на похоронах иранского генерала Сулеймани

Церемония отложена на неопределенное время.

Организаторы похорон не рассчитали количества участников, что и привело к давке и жертвам. После нескольких дней прощания в Тегеране траурная процессия переместилась в город Керман, где убитый ударом американского беспилотника генерал завещал себя похоронить как простого солдата.

Местные СМИ оценивают численность церемонии в десятки тысяч человек. Проводить в последний путь одного из самых авторитетных деятелей в Иране съехались со всей провинции. Как и в столице, они заполонили улицы, где везли гроб с телом Сулеймани, кричали «смерть Америке» и рыдали, передает Reuters.

Погибших в давке уже 40 человек, сообщает агентство FARS со ссылкой на главу Организации экстренной медицины. Еще более 200 горожан пострадали. Их доставили в больницу. Похороны генерала пришлось прервать.

Власти Ирана назвали убийство генерала актом государственного терроризма. Местный парламент сегодня принял закон, в соответствии с которым все американские военные объявлены террористами.

Чем сильнее будет разворачиваться конфликт между США и Ираном, тем дороже будет нефть. Об этом Эху рассказал экономист Сергей Алексашенко. Между тем Алексашенко выразил надежду, что конфликт между странами закончится на этапе словесных угроз и экономическая обстановка станет более благоприятной.