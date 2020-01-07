СК возбудил уголовное дело по факту гибели восьми человек в результате пожара в бытовках в Раменском

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели восьми человек в результате пожара в бытовках в Раменском. В ведомстве уточнили, что личности погибших пока не установлены. По предварительным данным, это граждане Вьетнама.

Причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.