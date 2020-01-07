Морское управление США предупреждает об опасности для коммерческих судов, которые находятся в ближневосточном регионе

Морское управление США опубликовало предупреждение об опасности для коммерческих судов, которые находятся в ближневосточном регионе, в частности, в Персидском заливе, Ормузском проливе, Аравийском и Красном морях.

Американские власти связывают угрозы с возможными действиями Ирана. Предупреждение будет действовать до 10 января.