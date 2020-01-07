Путин завтра отправляется в Стамбул для участия в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток»

Президент России завтра отправляется в Стамбул для участия в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток», — сообщает пресс-служба Кремля.

Путин проведет переговоры с президентом Турции. В частности, будет обсуждаться ситуация в Сирии и Ливии.