Reuters: Частный международный медцентр «Согаз» в Петербурге лечит российских наемников, раненых в Сирии и Ливии

Частный международный медицинский центр «Согаз» в Санкт-Петербурге лечит российских наемников, раненых в секретных военных операциях в Сирии, Ливии и других странах, — утверждает агентство Reuters, которое провело собственное расследование.

Как отмечает Reuters, клиника принадлежит страховой компании «Согаз», среди ее топ-менеджеров и владельцев есть родственники Владимира Путина и других лиц, связанных с президентом. Официально Министерство обороны, Согаз и Кремль не ответили на просьбу прокомментировать эту информацию.