Няня похитила ребенка в Петербурге, пока родители отмечали праздники

Пропажу заметили не сразу.

Ребенок пропал еще на прошлой неделе. Однако мама пятилетней девочки не сообщила об этом в полицию. В МВД обратился неизвестный мужчина. Об этом стало известно телеканалу «78». Мать ребенка рассказала, что девочку увела ее знакомая. Со слов матери, женщина жила в ее квартире, не работала и присматривала за девочкой по устной договоренности с родителями. Сама мать в это время пила алкоголь вместе с гражданским мужем, отцом ребенка. На связь няня не выходила долгое время. Однако позже полиция нашла и няню, и ребенка. Они все это время жили в квартире этой женщины в другом районе города. Противоправных действий в отношении ребенка никто не совершал.

Полиция решает вопрос о том, чтобы привлечь мать девочки к административной ответственности.