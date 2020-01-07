Полпред Свердловской области, по некоторым данным, был задержан в Подмосковье по подозрению в браконьерстве

Об этом сообщили источники сразу нескольких СМИ, но представители чиновника информацию отрицают.

Двое мужчин в ночь на 6 января подстрелили косулю на территории Бронницкого лесхоза в Подмосковье и были пойманы лесничими. Как рассказали сотрудники предприятия «Комсомольской правде», охотники пытались прикинуться, что заблудились и даже скрывали свои настоящие имена. Лесники вызвали полицию, и уже в участке задержанным пришлось предъявить документы – одним из них оказался полпред Свердловской области Александр Овчаров. Разрешения на оружие и охотничьих билетов у них не оказалось.

Информацию о задержании полпреда подтвердил и источник ТАСС в правоохранительных органах. По его словам, после дачи объяснений задержанных отпустили. В пресс-службе МВД по Подмосковью в беседе с агентством пояснили, что по факту инцидента проводится проверка, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело. В свою очередь, пресс-служба свердловского полпредства отрицает информацию о причастности Овчарова к инциденту.

По статье о незаконной охоте виновным может грозить до пяти лет лишения свободы.