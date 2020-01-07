Во Франции сегодня вспоминают жертв теракта в редакции Шарли Эбдо

Террористы убили 12 человек. Поводом для нападения стали карикатуры на пророка Мухаммеда. Редакция могла бы и сегодня опубликовать эти карикатуры, однако реакция со стороны общества была бы другой, — считает художник Рисс, нынешний главный редактор Шарли Эбдо.

В годовщину трагедии редакция Шарли Эбдо выпустила специальный номер, в котором рассказывает о новых видах цензуры. На обложке номера надпись «Новая цензура – новая диктатура».

«Сегодня приходится признать, что террористы во многом достигли своей цели», — считает Ришар Малька, адвокат Шарли Эбдо. По его словам, люди боятся свободы слова, хотя она никогда еще не была так юридически защищена.