Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь-Екатеринбург

В результате ДТП пострадали два человека, женщина и 6-летинй ребенок. Их доставили в больницу. — сообщает РИА.
По предварительной версии, причиной аварии стал гололед и плохая видимость.
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В результате ДТП пострадали два человека, женщина и 6-летинй ребенок. Их доставили в больницу. — сообщает РИА.
По предварительной версии, причиной аварии стал гололед и плохая видимость.
Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…
Чехия впервые получила от РФ арендную плату за участки, они были переданы Чехословакией СССР в бессрочное пользование 5 миллионов чешских крон (это примерно 13 миллионов рублей) фирма «Техмаш-Брно», выплатила дочерняя компания российского «Техмашэкспорта», за пользование участками в городе Брно…