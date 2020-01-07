Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявили два новых обвинения спустя несколько часов после начала судебного процесса в Нью-Йорке.

По данным прокуратуры, в феврале 2013 года продюсер изнасиловал двух женщин в Беверли Хиллз. Одна из предполагаемых жертв будет свидетельствовать на суде в Нью-Йорке, — отмечает Нью-Йорк Таймс.

Адвокаты Вайнштейна пока не комментируют новые обвинения. Напомним, — более 80 женщин, среди которых известные актрисы, рассказали о домогательствах и насилии со стороны Харви Вайнштейна.