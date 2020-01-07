Иран подготовил «тринадцать сценариев мести» за убийство главы спецподразделения «Аль Кудс» генерала Касема Сулеймани, — сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани. Он отказался раскрыть подробности, но подчеркнул, что худший из этих сценариев стал бы «кошмаром» для Соединенных Штатов.

Вместе с тем, по словам Шамхани, при принятии стратегических решений нельзя руководствоваться эмоциями. Стоит напомнить, что Тегеран уже объявил о выходе из так называемой ядерной сделки.