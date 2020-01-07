Чуть менее 2,5 млн. россиян по всей стране участвовали в праздновании Рождества

Это те, кто пришел на богослужения, рассказали сегодня в МВД. Серьезных происшествий при этом не зафиксировано.

Владимир Путин встретил Рождество в Санкт-Петербурге. Уже третий раз подряд глава государства приезжает на этот праздник в северную столицу.

Путин, как и в прошлом году, прибыл на рождественскую службу в Спасо-Преображенский собор – на трансляции, которую вел «Первый канал», видно, что президент присутствовал на литургии в окружении более десяти детей. Оделся глава государства неформально – на нем была белая кофта с пуговицами, которую уже опознали пользователи твиттера: они нашли похожую вещь в интернете. Оказалось, что ее стоимость превышает 90 тысяч рублей. Путин поставил свечку перед одной из икон, отстоял службу и поздравил присутствующих с праздником. В этом же храме вместе с президентом отмечал Рождество и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Премьер-министр Дмитрий Медведев со своей супругой Светланой традиционно принял участие в литургии, которую патриарх Кирилл провел в храме Христа Спасителя. В отличие от Путина, глава правительства был в костюме и при галстуке, но, как и в случае с президентом, вокруг также находились дети – воспитанники православных гимназий и приютов.

Ну, а патриарх Московский и Всея Руси Кирилл раскритиковал готовящийся законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Он считает, что законодательное вторжение в семью будет иметь негативные последствия. Законодательную инициативу в этой области предстоятель объясняет западным влиянием.