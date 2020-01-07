В Иране прощаются с генералом Касемом Сулеймани

Многие обещают отмстить США за его гибель.

Центральные улицы и площади города Керман, где жил Сулеймани, переполнены с самого утра. Это видно на фотографиях и видеозаписях, которые публикуют иранские информационные агентства. При этом, телерадиокомпания IribNews сообщает, что во время церемонии началась давка. По последним данным погибли 35 человек и еще 48 пострадали.

Периодически собравшиеся начинают скандировать «Смерть США» и «Смерть Израилю». Похожие высказывания можно услышать и от иранских политиков. Секретарь Совбеза исламской республики Лаи Шамхани объявил о том, что Соединенные штаты обязаны ответить за убийство национального героя, и сейчас в стране подготовили уже тринадцать вариантов мести. Подробностей он не назвал, но обещал, что реализация даже самого щадящего сценария обернется для американцев кошмаром.

Тем временем меджлис Ирана проголосовал за законопроект, который официально признаёт Пентагон террористической организацией, а правительство США – спонсором терроризма.

Из-за давки церемонию прощания в Кермане приостановили. Число пострадавших выросло до 190 человек.