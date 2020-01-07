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Эксклюзив Эха 14:01, 07 января 2020

Дым от лесных пожаров в Австралии достиг Южной Америки

Такие данные приводят метеорологи Чили. Справиться со стихией не удается.

Лесные пожары в традиционно засушливой Австралии достигли беспрецедентных масштабов. После почти трехлетней засухи леса загорелись раньше, чем прогнозировали эксперты.

За последние недели огнем уничтожено более 10 миллионов гектар земли – это площадь размером с Южную Корею. Пожаром охвачены районы на юго-востоке континента. Отдельные регионы закрыты для туристов, местным жителям рекомендовали покинуть свои дома. Как напоминает агентство Reuters, без крыши над головой остались тысячи людей. Некоторые поселения оказались обесточенными и лишенными связи. Наблюдаются проблемы с поставкой питьевой воды. Погибшими числятся 25 человек, включая трех волонтеров, которые участвовали в тушении. Число обращений к врачам увеличилось в полтора раза.

Серьезный урон огонь нанес флоре и фауне Австралии. По оценкам экологов погибли миллионы животных, птиц и рептилий. Наибольший вред нанесен популяции коал, занесенных в Красную книгу. Власти попросили военных оказать помощь в захоронении туш овец и крупного рогатого скота, чтобы избежать распространения болезней.

Дым уже достиг Чили и Аргентины. Снимки из космоса опубликовали специалисты японской обсерватории и чилийской метеорологической службы.

Синоптики обещают повышение температуры и усиление ветра к концу этой недели, что увеличит темпы распространения огня.

Подобного масштаба лесных пожаров не было еще в истории Австралии, и, несмотря на кратковременные дожди, территория пожаров будет расти и дальше. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель противопожарного проекта Greenpeace России Григорий Куксин.

«Ситуация в Австралии действительно очень тяжелая, и необычная, потому что такого масштаба пожара не принимала давно, может даже ни разу. По графикам термоточек, такого масштаба пожара мы ни разу не наблюдали (из космоса) на этом континенте, поэтому трудно делать какие-то прогнозы. Сезон пожаров в самом разгаре, в течение еще месяца пожары могут продолжаться, несмотря на кратковременные дожди, которые начались в Сиднее. По всей видимости, здесь сказываются изменения климата, и несколько засушливых лет, создали условия, в которых пожары очень опасно развивались», — рассказал он.

Г.Куксин добавил, что по данным Гринпис, только порядка «6-10 % случаев пожаров вызваны молнией», в остальном причиной становится человеческая деятельность. По его мнению, этот факт, в скором времени, заставит пересмотреть законы об обращении с огнем на территории Австралии.

Дым от серии лесных пожаров в Австралии достиг берегов Южной Америки и закрыл небо над большей частью центрального и южного Чили. Масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года. Жители нескольких регионов на южном побережье получили предписание о срочной эвакуации.

Тем временем, австралийская пресса дает свою оценку работе властей по борьбе со стихийным бедствием.

Как пишет австралийская Сидней Морнинг Хералд, на фоне героических действий пожарных руководство страны обвиняется экспертами в нежелании признать катастрофические последствия изменения климата на континенте и на планете, в целом, а также очевидную связь, которая существует между лесными пожарами и развитием национальной угольной промышленности. Премьер-министр страны, спешно вернувшийся из-за пожаров из отпуска, как считают наблюдатели, недооценил серьезность бедствия, в частности, и в связи с тем, что ранее отверг дополнительное бюджетное финансирование работы пожарных расчетов. В ходе его поездки в один из районов бедствия журналисты сравнивали Скотта Моррисона с лидерами США и Бразилии, которые так же как он, игнорируют глубинные причины катастрофы. Ущерб от того, что некоторые партии и СМИ по-прежнему поддерживают рост угледобывающей промышленности на фоне мировой тенденции к сокращению вредных выбросов в атмосферу, считает эксперт австралийского Института международной политики им. Лоуи, уже является чрезвычайно значимым и пока трудно исчислимым.

Австралийские ученые ожидают, что пик активности пожаров на восточном побережье страны придется на январь и февраль.

В тушении масштабных пожаров в Австралии, где уже погибло 25 человек и полмиллиарда животных, принимают участие местные жители на добровольной основе. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Анна Козик из Сиднея.

«Пожары продолжаются на юге, и дым может вернуться в Сидней, как это было недавно. В больших городах люди в основном страдают от дыма. Ситуация значительно хуже в маленьких городах, которые расположены по побережью с севера на юг. Пожары тушат, но людей недостаточно для ликвидации подобного масштаба. А армию и дополнительные силы были привлечены только несколько дней назад. Местные жители на добровольной основе идут тушить пожары, на своих страницах многие организуют сбор необходимых вещей и привозят на своих машинах», — рассказала местная жительница.

По словам А.Козик, в местных СМИ сообщается о 25 погибших в результате пожара, также говорится о 500 миллионах пострадавших и погибших животных и более 1000 сгоревших домах. «В последнее время поднялась волна протестов в соцсетях, подключилась мировая общественность. Большое количество пожертвований собирается на помощь животных, и на то чтобы спонсировать пожарных», — отметила она.



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