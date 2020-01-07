Сборная России вышла в четвертьфинал нового командного турнира – Кубка Ассоциации теннисистов профессионалов

Турнир проводится с этого года и собрал 24 лучшие команды мира, которые на первом этапе разделены на 6 групп. Победители автоматически выходят в четвертьфинал, к ним добавляются две лучшие команды из числа вторых. Наша сборная выступает в Австралии под руководством Марата Сафина и в сильнейшем составе – приехали и Даниил Медведев и Карен Хачанов. Все три матча в группе – у Италии. США и Норвегии россияне выиграли досрочно, уступив только одну парную встречу, которая ничего не решала. С норвежцами сегодня Сафин выставил в дуэте резервистов – Теймураза Габашвили и Константина Кравчука, хотя в решающих матчах Медведев и Хачанов, скорее всего, будут играть и пару. В первом раунде плей-офф наша команда скорее всего сыграет с Хорватией, которая лидирует в группе Е. Команда привезла в Австрилю своих лидеров – Марина Чилича и Борну Чорича.

Четвертьфинальный матч Кубка Эй-Ти-Пи пройдет в четверг – 9 января.