Число погибших при пожаре в бытовках в Подмосковье достигло 8

Возгорание возникло рано утром, сейчас открытое горение ликвидировано.

Все погибшие, по предварительным данным, — граждане Таджикистана. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Рабочие-мигранты проживали в металлических бытовках на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово городского округа Раменское в Подмосковье, где и произошел пожар. Изначально сообщалось о 6 погибших. Также известно об одном пострадавшем, он доставлен в больницу. Его состояние неизвестно. Сообщение о возгорании поступило в 5 утра. К тому моменту, когда на место прибыли пожарные, площадь возгорания составляла 240 квадратных метров. К 6 утра открытое горение удалось ликвидировать. На месте работают оперативно-следственные бригады. Причину пожара предстоит выяснить. По одной из предварительных версий, возгорание могло возникнуть в результате короткого замыкания из-за обогревателя.

Личности погибших устанавливаются. На месте продолжается разбор конструкций.