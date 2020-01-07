Парламент Эстонии, по словам его спикера, не будет ратифицировать договор о границе с Россией

К такому решению пришли участники правящей коалиции, — объявил председатель законодательного органа Хенн Пыллуаас. По его словам, Таллинну не следует отказываться от части российских территорий, которые принадлежали Эстонии по мирному договору 1920-го года. Отказ от этого будет иметь огромные юридические последствия, — предупредил спикер.

Эстонско-российское соглашение о границе было подписано 15 лет назад. Однако позже Москва отозвала подпись, поскольку депутаты эстонского парламента внесли в преамбулу упоминание Тартуского договора 1920-го года. Согласно тому документу Эстонии принадлежит часть Печорского района Псковской области и Ивангород.