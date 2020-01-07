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12:31, 07 января 2020

Власти США отказали во въездной визе министру иностранных дел Ирана Мухаммаду Джаваду Зарифу

Он планировал прилететь в Нью-Йорк, чтобы в четверг участвовать в заседании Совета безопасности ООН. Об отказе американская администрация объявила в понедельник. В то же время Тегеран подавал запрос о получении визы еще несколько недель назад, — пишет издание «Форин полиси». Все это происходит на фоне обострения напряженности между Соединенными Штатами и Ираном после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани.



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