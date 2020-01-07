Не менее 30-ти человек погибли в результате теракта в Нигерии

На многолюдном мосту в штате Борно на северо-востоке страны взорвалась самодельная бомба. Пострадали свыше 30-ти человек, — передает агентство Reuters. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственности за случившееся. В то же время наибольшую активность в стране проявляют радикальные исламисты.