Компания Илона Маска вывела на орбиту еще 60 спутников для покрытия Земли высокоскоростным интернетом

Космические аппараты на орбиту доставила тяжелая ракета-носитель Falcon 9. Спустя несколько минут после запуска с мыса Канаверал ее первая многоразовая ступень благополучно приземлилась на морской платформе в Атлантическом океане.

Спутники оказались на высоте почти в 300 километров. После проверки работоспособности с помощью собственных двигателей они поднимутся на более высокую орбиту. Таким образом, группировка проекта Starlink увеличится до 180 спутников. В перспективе комплекс сможет обеспечить широкополосным доступом в интернет в любой точке Земли. Правда, для этого космическая группировка должна быть увеличена до 12 тысяч аппаратов. Работы должны быть завершены в течение года.

Ряд астрономов ранее пожаловались на побочные эффекты от инициативы Маска. Вереница светящихся спутников мешает наблюдениям за небесными телами. В качестве эксперимента один из запущенных сегодня аппаратов покрыли специальным составом, который поглощает свет.

SpaceX – не единственная компания, которая стремится обеспечить глобальное интернет-покрытие с помощью спутников. Работы в этом направлении среди прочих ведут OneWeb и Amazon.