Правительство Австралии не видит прямой связи между лесными пожарами и глобальным потеплением

Это противоречит заключениям экспертов институтов изменения климата.

Премьер-министр Скотт Моррисон и глава ведомства по сокращению выбросов Ангус Тейлор считают, что сейчас нет необходимости уменьшать выбросы углерода ради замедления глобального потепления, — сообщает агентство Reuters. Они заявили, что страна и так выполнила свои обещания связанные с глобальным потеплением до 2020-ого года. Также в правительстве подчеркнули, что сокращать добычу природных ресурсов было бы губительно для экономики, и для граждан, которые потеряли бы из-за этого рабочие места.

При этом, ученые утверждают, что политики не учитывают новейшую статистику. Так, директор Глобального углеродного проекта Рер Канадель утверждает, что лесные пожары в Австралии за четыре месяца привели к выделению трехсот пятидесяти тонн CO2, что составляет примерно две трети ежегодных выбросов с этого материка.

Пожары начались в минувшем сентябре. За это время сгорели более двадцати миллионов гектаров леса, погибли двадцать пять человек и тысячи животных .

Тем временем дым от пожаров в Австралии сегодня дошел до Южной Америки. Об этом рассказывали метеослужбы Аргентины и Чили.