Мультфильм компании «Дисней» «Холодное сердце-2» стал самым кассовым в истории

Его общие сборы с ноября прошлого года, по предварительным данным, составили 1 миллиард 325 миллионов долларов. До этого рекордсменом среди анимационных фильмов были картина «Суперсемейка-2», а также первая часть «Холодного сердца». Самым кассовым художественным фильмом в истории является боевик «Мстители. Финал». Его общемировые сборы приближаются к 3-м миллиардам долларам.