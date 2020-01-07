Злоумышленники рассылают так называемый новогодний вирус через мессенджер WhatsApp

Как пишет сайт GizChina, ссылки на зараженные страницы замаскированы под новогоднее приветствие. Жертвы хакеров получают на смартфоны агрессивную рекламу. Кроме того, некоторых пострадавших могут подписать на нежелательные услуги, — говорят специалисты по кибербезопасности. Также под угрозой находятся личные данные пользователей.