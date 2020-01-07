Шесть человек погибли при пожаре в тепличном комплексе в Подмосковье

Трагедия произошла в поселке Нестерово Раменского района. Как рассказали в региональном управлении МЧС, горели бытовки. Площадь пожара составила 240 квадратных метров. Личность погибших устанавливается. Предположительно, все они приезжие из среднеазиатских республик.
2020-01-07T11:32:00+03:00
2020-01-07T11:32:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 07 января 2020
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