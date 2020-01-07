Белорусские следователи отказались возобновлять дело о похищении оператора ОРТ Дмитрия Завадского

Белорусские следователи отказались возобновлять дело о похищении оператора российского телеканала ОРТ Дмитрия Завадского.

Преступление произошло 20 лет назад. Как говорится в ответе Следственного комитета республики, который получила супруга Завадского Светлана, причастные к похищению журналиста были установлены и осуждены, — пишет Deutsche Welle.

Ранее в интервью немецкому медиахолдингу бывший боец белорусского СОБРа Юрий Гаравский утверждал, в частности, что к похищению может быть причастно командование СОБРа, а преступление совершено с ведома руководства страны.