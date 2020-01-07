Вице-спикер польского Сейма Малгожата Кидава-Блоньска предложила принять резолюцию «против российской пропаганды»

Член фракции оппозиционной партии «Право и справедливость» хочет запретить Москве переписывание истории. Об этом сама Кидава-Блоньска написала в своем Твиттере. Она обвинила российскую сторону в попытке очернить Польшу и ее историю. Ранее премьер-министр республики Матеуш Моравецкий обвинил российского президента Владимира Путина в том, что тот пытается оболгать Польшу. Это стало ответом на критику российского главы в адрес польского руководства времен Второй мировой войны.