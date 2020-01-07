В руководстве МХЛ резко отреагировали на слова знаменитого хоккеиста Игоря Ларионова о коррупции в российском хоккее

В руководстве Молодежной хоккейной лиге резко отреагировали на слова знаменитого хоккеиста Игоря Ларионова о коррупции в российском хоккее.

Ларионов в пространном интервью оценил итоги молодежного чемпионата мира на котором он работал в качестве одного из тренеров сборной страны. Сборная России, напомню, уступила в финале канадцам. В частности он сказал о том, что сложно требовать от молодых игроков хладнокровия в решающие моменты, если в своих клубах им дают по пять минут игрового времени за матчах. В Лиге засилье средних легионеров – сказал Ларионов и добавил, что в молодежной лиге и более низжих дивизионах – страшная коррупция. На эти слова отозвался еще один известный в прошлом игрок, а ныне управляющий директор МХЛ Алексей Морозов, который заявил, что при всем уважении к заслугам коллеги такие слова нужно подкреплять доказательствами и предложил коллеге обратится в Лигу с конкретными примерами.

Ларионов был приглашен в сборную по инициативе первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга. Пока о продолжении сотрудничества или его прекращении информации нет.