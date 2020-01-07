Американский телескоп ТЕSS обнаружил первую потенциально обитаемую планету размером с Землю

Она вращается с периодом 37 дней вокруг красного карлика и получает 86% энергии, которую Солнце дает нашей планете, — говорится в американском Агентстве по аэронавтике и космическим исследованиям. За почти год наблюдений на звезде не заметили вспышек, что повышает шансы найти признаки жизни на планете. Она расположена примерно в 100 световых лет от нашей системы.
2020-01-07T11:03:00+03:00
2020-01-07T11:04:24+03:00
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11:03, 07 января 2020
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