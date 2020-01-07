Няня с ребенком пропали в Петербурге

С пятницы женщина, которая ухаживала за пятилетней девочкой, не выходит на связь, — передает агентство ТАСС. Отсутствие дочери и ее няни мать ребенка заметила только недавно, поскольку долгое время находилась в состоянии алкогольного опьянения, — говорят в полиции города. Ориентировку на пропавших разослали всем наружным нарядам МВД, — заверили в органах.