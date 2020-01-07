Американский кинопродюсер Харви Вайншейн столкнулся с новыми обвинениями в домогательствах и насилии

Прокуратура Лос-Анджелеса выдвинула их спустя несколько часов после того, как начался судебный процесс над некогда влиятельным в Голливуде человеком. Слушания проходят в Нью-Йорке. Сам Вайнштейн прибыл в суд на специальных ходунках. Его адвокаты объяснили, что это последствия травмы спины.

Десятки женщин обвиняли кинопродюсера в домогательствах. Одной из первых стала актриса Роуз Макгоуэн.

Между тем, спустя несколько часов после начала заседания стало известно, что прокуратура Лос-Анджелеса выдвинула два новых обвинения против Харви Вайнштейна.

Скандал вокруг Харви Вайнштейна разгорелся после публикаций в прессе два года назад.