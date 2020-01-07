Американские военнослужащие намерены следовать законам вооруженных конфликтов в случае нанесения ударов по Ирану

Об этом сказал министр обороны США Марк Эспер. На вопрос о вероятности атак на культурные объекты Исламской республики Эспер подчеркнул, что армия не намерена нарушать законов войны. Как напоминает радиостанция «Голос Америки», нападение на культурные объекты в международном праве считается военным преступлением.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану возмездием в ответ на атаки после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. При этом глава Белого дома утверждал, что Вашингтон готов наносить удары по иранским объектам культурного наследия.